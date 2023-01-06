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Безумные танцы Бритни Спирс: певица снова шокирует фанатов
06.01.2023 20:43 Ольга Белозерова

Безумные танцы Бритни Спирс: певица снова шокирует фанатов

Певица Бритни Спирс снова шокировала своих поклонников своими танцами.

Исполнительница опубликовала в Instagram ролик со своими безумными плясками. В ролике Бритни Спирс предстала в короткой футболке и спущенных шортах, с растрепанными волосами.

"Я медитировала под "Hips Don’t Lie" Шакиры! Я просто сказала "продолжай трясти своим задом", и делала это в течение трех часов! Не очень пунктуально и, вероятно, удалю через два дня… Но я думаю, что только что нашла игровую площадку", - написала певица.

В конце видео Бритни Спирс поднесля горящую зажигалку к своему языку.

Стоит отметить, что комментарии под роликом отключены.

 

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