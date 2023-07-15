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Безумное везение: женщина выиграла в лотерею, благодаря молнии
15.07.2023 17:37 Алина Груднева

Безумное везение: женщина выиграла в лотерею, благодаря молнии

Страшная непогода позволила жительнице американского штата Миссури выиграть 50 тысяч долларов в лотерею Powerball.

По данным UPI, американка пыталась спрятаться от молнии в магазине, где, чтобы как-то потратить время ожидания, решила купить лотерейный билет.

"Две молнии ударили одновременно прямо рядом со мной, когда я ехала на машине. Я сказала мужу: "Я не хочу ехать в такую грозу", — рассказала женщина.

Ее удивлению не было предела, когда на следующее утро она выяснила, что выиграла круглую сумму, благодаря столь удачному стечению обстоятельств.

"Я не могу поверить в это. Это невероятно", — отметила американка, признавшись, что собирается потратить свой выигрыш на внуков.
 

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