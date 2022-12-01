



Безумие на дорогах: 120 км/ч по шоссе Аялон на электросамокате



На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен молодой человек, едущий на электрическом скутере со скоростью более 120 км/час по шоссе Аялон. Мало того - он несется по крайне левой полосе движения.



הנה קורקינט נוסע על 120 קמ"ש על איילון. בלי רישוי ובלי ביטוח. העברייניים קוראים לזה "שיפורים", אני פשוט קורא לזה הפקרות. חובת הרישוי לכלים חשמליים לא יכולה לחכות עוד. הבטחתם משילות? תקיימו. pic.twitter.com/DpOt6UdQ8W — רון חולדאי (@Ron_Huldai) November 29, 2022

Видео еще раз доказывает, что в Израиле электрические велосипеды и электрические самокаты - настоящий Дикий Запад."Как мы дошли до такой ситуации, когда кто-то может прийти, купить такой скутер, выехать на дорогу и подвергнуть опасности себя и других участников дорожного движения - это рецепт смертельной аварии", - сказал адвокат Янив Яаков, генеральный директор ассоциации Ор Ярок.Хотя в законе прямо сказано, что запрещено продавать самокаты, которые едут со скоростью более 25 км/ч, довольно много предприятий позволяют без проблем модернизировать самокаты и увеличивать их скорость. Если раньше эти улучшения делались тайно, то сегодня их беспрепятственно делают в самом центре магазина, и продавцы совсем не боятся.По данным "Ор Ерок", с начала 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 15 велосипедистов и водителей самокатов. И каждый год в больницы по всей стране поступают также сотни раненых. "Этот вопрос обостряется, в последние годы случаев становится все больше и больше. Количество тяжелораненых удвоилось в 12 раз, как и количество операций", - поделился доктор Алекс Гори, исполняющий обязанности директора детского отделения медицинского центра Каплан.