Безумие на дорогах: 120 км/ч по шоссе Аялон на электросамокате
На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен молодой человек, едущий на электрическом скутере со скоростью более 120 км/час по шоссе Аялон. Мало того - он несется по крайне левой полосе движения.
Видео еще раз доказывает, что в Израиле электрические велосипеды и электрические самокаты - настоящий Дикий Запад.
"Как мы дошли до такой ситуации, когда кто-то может прийти, купить такой скутер, выехать на дорогу и подвергнуть опасности себя и других участников дорожного движения - это рецепт смертельной аварии", - сказал адвокат Янив Яаков, генеральный директор ассоциации Ор Ярок.
Хотя в законе прямо сказано, что запрещено продавать самокаты, которые едут со скоростью более 25 км/ч, довольно много предприятий позволяют без проблем модернизировать самокаты и увеличивать их скорость. Если раньше эти улучшения делались тайно, то сегодня их беспрепятственно делают в самом центре магазина, и продавцы совсем не боятся.
По данным "Ор Ерок", с начала 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 15 велосипедистов и водителей самокатов. И каждый год в больницы по всей стране поступают также сотни раненых. "Этот вопрос обостряется, в последние годы случаев становится все больше и больше. Количество тяжелораненых удвоилось в 12 раз, как и количество операций", - поделился доктор Алекс Гори, исполняющий обязанности директора детского отделения медицинского центра Каплан.