Безос потратил еще $16 миллионов на “вертикальный дом мечты” на Манхэттене

Джефф Безос приобрел еще одну квартиру за 16,13 миллионов долларов в 24-этажном бутик-кондоминиуме, расположенном напротив парка Мэдисон-сквер на Манхэттене, где он уже владеет всеми квартирами на четырех верхних этажах. Об этом сообщает Mansion Global.



Квартира находится прямо под трехэтажным пентхаусом Безоса площадью 1000 квадратных метров и двумя квартирами на 21-м этаже, которые он купил за 80 миллионов долларов в мае 2019 года.



56-летний Безос, который является самым богатым человеком в мире с состоянием в 142 миллиарда долларов, согласно оценке Forbes.



В доме площадью 286 квадратных метров есть три спальни, три ванные комнаты, столовая и гостиная в стиле лофт. Во всем доме большие окна, высокие кессонные потолки, мраморные стены и столешницы, а также каменные полы с инфракрасным подогревом.



Здание преобразовано из столетнего неоготического промышленного строения. Удобства в нем включают круглосуточного швейцара, консьержа, фитнес-центр со студией йоги, симулятор гольфа, кинозал, зал заседаний, игровую комнату и детскую игровую комнату.

