



Без Потапа: Настя Каменских поздравила с Рождеством и подогрела слухи о разводе

25 декабря многие отпраздновали Рождество Христово. Среди них была и Настя Каменских. В этом году звезда впервые поздравила с праздником без Потапа, чем еще больше подогрела слух о разводе.



Хотя Потап и Настя официально не объявляли о разводе, но есть вероятность, что один из самых популярных браков шоу-бизнеса потерпел крушение.

В рождественский день Настя Каменских опубликовала фото, сделанное в атмосферной локации возле елок. Артистка надела белую тунику с высокой горловиной, черные колготки и длинные сапоги. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сделали макияж с акцентом на глазах и матовой неприятной помадой на губах.



Под фото певица адресовала подписчикам теплые слова по случаю Рождества Христова.



“Я желаю Божьего благословения каждому украинцу, но особенно нашим несгибаемым воинам, которые борются изо всех сил, чтобы добро наконец-то победило зло. Пусть мир наступит в сердце каждого и нашей родной Украине. С Рождеством!”, – написала певица в публикации.

В комментариях фоловеры отметили, что на рождественском фото этого года рядом с Каменских нет Потапа. В прошлые годы супруги поздравляли поклонников вместе.Напомним, супруги уже давно не появляются вместе на публике. В сети обсуждают вероятный развод Потапа и Насти Каменских, но они не комментируют слухи, а лишь подогревают их неоднозначными сообщениями.