



Без локонов: Ким Кардашьян не узнать в новой фотосессии

Теледива Ким Кардашьян кардинально изменила имидж для одной из последних фотосессий.



Американская знаменитость стала лицом 23-го выпуска CR Fashion Book.



Кардашьян предстала в черно-белом цвете с коротко стриженными волосами. Естественно, звезда не стала делать такую экстремальную стрижку, а всего лишь надела парик, который сделал ее буквально неузнаваемой.



Такой образ для теледивы, который подчеркивался очками и тонкими бровями, выбрал звездный стилист Мэтт Беннс.

