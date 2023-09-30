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Без локонов: Ким Кардашьян не узнать в новой фотосессии
30.09.2023 13:13 Алина Груднева

Без локонов: Ким Кардашьян не узнать в новой фотосессии

Теледива Ким Кардашьян кардинально изменила имидж для одной из последних фотосессий.

Американская знаменитость стала лицом 23-го выпуска CR Fashion Book.

Кардашьян предстала в черно-белом цвете с коротко стриженными волосами. Естественно, звезда не стала делать такую экстремальную стрижку, а всего лишь надела парик, который сделал ее буквально неузнаваемой.

Такой образ для теледивы, который подчеркивался очками и тонкими бровями, выбрал звездный стилист Мэтт Беннс.
 

 

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