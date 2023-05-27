



Бесстыжие фото: на Бар Рафаэли –только украшения

Модель Бар Рафаэли поделилась в пятницу серией откровенных фотографий на Instagram, на которых она выглядит обнаженной с черно-белым фильтром. В комментариях к посту нашлись серферы, которые сочли необходимым раскритиковать Рафаэли за внешний вид ее тела, и напали на ее выбор позировать обнаженной.



"Обычно мне нравятся ваши фотографии, правда. В данном случае худоба не очень тебе льстит, мое личное мнение", - написал один из серферов на странице. Они также добавили, что фотографии имеют "подтекст Холокоста", "холокостный вид", и другие раскритиковали: "Замужняя женщина с детьми должна уважать себя. Фотографии, на мой взгляд, неуместны".



Откровенные фотографии Раффаэле появились через два дня после того, как она поделилась в социальных сетях снимком, на котором показано ее тело без ретуши или фотошопа, с жировыми складками и следами от солнца на коже. Многие задавались вопросом, что означает это нелестное изображение и каковы намерения модели. Рефаэли поделилась фотографией, когда в то время была похоронена покойная Карин Бауман, скончавшаяся из-за анорексии. В комментариях к последнему посту некоторые связали ее фото со смертью Карин Бауман.