



Беспроигрышная ситуация: Кэти Прайс хочет сесть в тюрьму, чтобы сделать телешоу

Кэти Прайс настаивала на том, что она скорее будет брошена в тюрьму, чем предстанет перед новым судебным заседанием, потому что ей “надоело” присутствовать на них.



Как пишет Daily Mail, бывшая гламурная модель, 45 лет, сказала, что она была в суде больше раз, чем “у нее были горячие обеды”, после натиска юридических проблем, связанных с банкротством, нарушениями правил дорожного движения и запретного судебного приказа.



Кэти даже настаивала на том, что для нее это может быть “беспроигрышной ситуацией”, поскольку она планирует рассказать о своем тюремном опыте по телевидению.



Кэти была объявлена банкротом в 2019 году, и совсем недавно она не смогла присутствовать на дистанционном слушании по поводу погашения ее долга в размере 3,2 миллиона фунтов стерлингов, которое состоялось в июле в специализированном суде по делам о несостоятельности и компаниях.



Мать пятерых детей обвинили в “нарушении соглашения о выплате дохода”, и теперь ожидается, что она даст показания на другом слушании 14 сентября.



Если судебная тяжба Кэти потерпит неудачу, она может быть вынуждена отказаться от своего дома стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов.



Телеведущая рассказала, что хотела бы сделать шоу об опыте за решеткой.



Выступая в подкасте Мишель Визаж Rule Breakers, она сказала: “Мне так угрожают судебными письмами. За последнее время я былa в суде больше раз, чем елa горячие обеды. Я больше не боюсь суда…Мне надоели напоминания, почему я в этом [суде]. Меня действительно не волнует, попаду ли я в тюрьму”.



Она добавила: “Мне нравятся все тюремные вещи, и я могу испытать, каково это там. Я мог бы написать историю, когда выйду из тюрьмы, и это беспроигрышная ситуация, не так ли? Это не повлияет на мою работу, это не повлияет ни на что. Я бы не была там долго. Если они продолжат угрожать мне, просто сделайте это”.



