



Бесплатный проезд на год за тату: оригинальная акция вызвала критику в Австрии

В Австрии предложили получить бесплатный проезд на общественный транспорт за тематическую татуировку. Об этом пишет Euronews.



В Австрии предложили годовой бесплатный проезд на весь общественный транспорт за татуировку на климатическую тематику. Такую акцию проводит Klimaticket, обычно предоставляющий скидки на проезд в общественном транспорте и поездах. Проездная татуировка должна быть набита по одному из шаблонов Klimaticket на экологическую тематику. Тату можно было сделать на нескольких музыкальных фестивалях абсолютно бесплатно, но для этого нужно быть совершеннолетним.



Инициативу поддержала глава Министерства по защите климата Леонора Гевесслер. Однако, акцию сразу раскритиковали в местных СМИ, соцсетях, а также несколько австрийских чиновников. Они считают, что это поощрение безответственного поведения.



“Это такая показательная акция? Мотивировать молодежь делать татуировки?” – написал один из пользователей в Instagram и получил ответ аккаунта Klimaticket – "персональная ответственность".



Представители организации заявили, что акцию с татуировками "приняли положительно" и определенный спрос на нее был. Но после критики, которая полилась на организацию от журналистов и чиновников, они не уверены, что готовы повторить это в следующем году.



Klimaticket – это годовой проездной на весь общественный транспорт Австрии. Его стоимость 1095 евро в год, им пользуется более 245 тысяч человек.