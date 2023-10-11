



Бесплатная проверка зрения и очки для жителей Отеф-Аза

По инициативе кафедры оптометрии Академического колледжа Хадасса и в сотрудничестве с Медицинским центром “Хадасса” – десятки оптометристов, техников и других специалистов прибудут завтра на Мертвое море и проведут бесплатные проверки зрения и изготовят очки беженцам из Отеф-Аза.



Сотни спасенных жителей Отеф-Аза в настоящее время проживают в отелях на Мертвом море. В последние дни на факультете оптометрии Академического колледжа “Хадасса” в Иерусалиме стало известно, что многие из жителей потеряли очки, а у других было повреждено зрение. В результате кафедра приняла решение выступить с инициативой, согласно которой завтра на Мертвое море прибудет множество профессионалов во главе с доктором Хадасом Бен-Эли, главой отделения оптометрии Иерусалимского академического колледжа Хадасса и директором отделения оптометрии и биометрии.



Инициатива осуществляется в сотрудничестве с медицинским центром “Хадасса”, компанией SkyMed, которая предоставит все самое инновационное испытательное оборудование, компанией Shamir Industries Optics, которая предоставит оправы для очков и линзы по мере необходимости и подготовит очки на месте, компанией Opticana, которая пожертвовала оправы для очков, и компанией Johnson & Johnson, которая предоставила контактные линзы.



“Многие люди потеряли свои очки во время войны или они были повреждены. Наши команды позаботятся о каждом, кому потребуется проверка зрения и очки любого типа. Мы проведем проверку зрения и приложим все усилия, чтобы выдать очки немедленно на месте. Мы призываем всех, кому нужны очки или проверка зрения, прийти к нам, и мы позаботимся обо всем, что им нужно”, – объясняет доктор Бен-Эли.



Пункты приема откроются 12 октября, в четверг, в отеле Leonardo Plaza на Мертвом море, 1 этаж – с 10:00 до 16:00.

