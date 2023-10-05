



Берлинская полиция призывает запретить новогодние фейерверки

За три месяца до наступления Нового года профсоюз берлинской полиции (GdP) призвал принять ряд мер для предотвращения повторных беспорядков в столице Германии.



Общенациональный запрет на частные фейерверки - в сочетании с запретом на продажу хлопушек - необходим уже давно, заявил агентству DPA председатель GdP Штефан Вех.



По словам Веха, поскольку во всей Германии изменения в законодательстве не предвидятся до Нового года, локальный запрет на фейерверки в пределах всего кольца S-Bahn вполне возможен, по крайней мере, в Берлине.



Покупка и запуск петард - популярная практика в канун Нового года в Германии, причем в таких крупных городах, как Берлин, взрывы происходят повсюду - от парков до середины тротуаров.



За это приходится платить. По данным Немецкого медицинского союза, ежегодно около 8 тыс. человек в Германии получают травмы внутреннего уха в результате взрывов фейерверков. Особенно страдают от взрывной травмы дети, подростки и молодые люди в возрасте от 6 до 25 лет.



Кроме того, в клиники скорой помощи обращаются пациенты с травмами глаз и ожогами, говорится в сообщении.



Вместо частных фейерверков округам следует организовывать централизованные профессиональные фейерверки, считает Вех. Тогда на улицах будет больше ясности, и можно будет более целенаправленно вычленять преступников из общей массы.

