



Берлин и Прага признаны лучшими городами по качеству общественного транспорта

Столицу ФРГ Берлин признали городом с лучшей системой общественного транспорта среди всех городов мира, второе место занимает Прага. Об этом сообщает CNN.



В рамках исследования, проведенного издателем туристических путеводителей Time Out, было опрошено 20 000 человек в 50 городах мира, чтобы узнать, как они относятся к местным системам общественного транспорта.



В новом рейтинге доминируют города Европы и Азии – первая десятка рейтинга полностью состоит из городов на этих континентах.



Берлин занял первое место в этом списке. Согласно данным Time Out, 97% жителей Берлина положительно высказались об инфраструктуре общественного транспорта своего города, восхваляя ее за отличную надежность, комфортность и безопасность.



Лидирующее место среди городов Северной Америки занимает Нью-Йорк – под номером 15.



Рейтинг городов выглядит так: