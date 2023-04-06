Новости » Life Style
Берлин и Прага признаны лучшими городами по качеству общественного транспорта
06.04.2023 20:38 Наталья Богинская

Берлин и Прага признаны лучшими городами по качеству общественного транспорта

Столицу ФРГ Берлин признали городом с лучшей системой общественного транспорта среди всех городов мира, второе место занимает Прага. Об этом сообщает  CNN.

В рамках исследования, проведенного издателем туристических путеводителей Time Out, было опрошено 20 000 человек в 50 городах мира, чтобы узнать, как они относятся к местным системам общественного транспорта.

В новом рейтинге доминируют города Европы и Азии – первая десятка рейтинга полностью состоит из городов на этих континентах.

Берлин занял первое место в этом списке. Согласно данным Time Out, 97% жителей Берлина положительно высказались об инфраструктуре общественного транспорта своего города, восхваляя ее за отличную надежность, комфортность и безопасность.

Лидирующее место среди городов Северной Америки занимает Нью-Йорк – под номером 15.

Рейтинг городов выглядит так:

  • 1. Берлин, Германия.
  • 2. Прага, Чехия.
  • 3. Токио, Япония.
  • 4. Копенгаген, Дания.
  • 5. Стокгольм, Швеция.
  • 6. Сингапур.
  • 7. Гонконг.
  • 8. Тайбэй, Тайвань.
  • 9. Шанхай, Китай.
  • 10. Амстердам, Нидерланды.
  • 11. Лондон, Великобритания.
  • 12. Мадрид, Испания.
  • 13. Эдинбург, Великобритания.
  • 14. Париж, Франция.
  • 15. Нью-Йорк, США.
  • 16. Монреаль, Канада.
  • 17. Чикаго, США.
  • 18. Пекин, Китай.
  • 19. Мумбаи, Индия.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы