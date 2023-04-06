Берлин и Прага признаны лучшими городами по качеству общественного транспорта
Столицу ФРГ Берлин признали городом с лучшей системой общественного транспорта среди всех городов мира, второе место занимает Прага. Об этом сообщает CNN.
В рамках исследования, проведенного издателем туристических путеводителей Time Out, было опрошено 20 000 человек в 50 городах мира, чтобы узнать, как они относятся к местным системам общественного транспорта.
В новом рейтинге доминируют города Европы и Азии – первая десятка рейтинга полностью состоит из городов на этих континентах.
Берлин занял первое место в этом списке. Согласно данным Time Out, 97% жителей Берлина положительно высказались об инфраструктуре общественного транспорта своего города, восхваляя ее за отличную надежность, комфортность и безопасность.
Лидирующее место среди городов Северной Америки занимает Нью-Йорк – под номером 15.
Рейтинг городов выглядит так:
- 1. Берлин, Германия.
- 2. Прага, Чехия.
- 3. Токио, Япония.
- 4. Копенгаген, Дания.
- 5. Стокгольм, Швеция.
- 6. Сингапур.
- 7. Гонконг.
- 8. Тайбэй, Тайвань.
- 9. Шанхай, Китай.
- 10. Амстердам, Нидерланды.
- 11. Лондон, Великобритания.
- 12. Мадрид, Испания.
- 13. Эдинбург, Великобритания.
- 14. Париж, Франция.
- 15. Нью-Йорк, США.
- 16. Монреаль, Канада.
- 17. Чикаго, США.
- 18. Пекин, Китай.
- 19. Мумбаи, Индия.