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Новости » Life Style
Рианна
11.07.2023 19:49 Наталья Богинская

Беременная Рианна снялась в эпатажной фотосессии в бикини

Певица Рианна даже во время беременности продолжает ошеломлять поклонников своими откровенными образами. 

На этот раз артистка поделилась в Instagram кадрами новой дерзкой фотосессией, в которой снялась только в нижнем белье. 

Рианна похвасталась своими формами и округлым животиком в ярком розовом комплекте от своего бренда белья SAVAGE X FENTY. На фото поклонники также могли рассмотреть татуировки звезды – огромные крылья, которые Рианна набила прямо под грудью.

Место для фотосессии певица выбрала тоже необычное – звезда снялась на фоне стеллажей с тканями, из которых отшивают коллекции SAVAGE X FENTY. 

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