



Беременная Рианна снялась в эпатажной фотосессии в бикини

Певица Рианна даже во время беременности продолжает ошеломлять поклонников своими откровенными образами.



На этот раз артистка поделилась в Instagram кадрами новой дерзкой фотосессией, в которой снялась только в нижнем белье.



Рианна похвасталась своими формами и округлым животиком в ярком розовом комплекте от своего бренда белья SAVAGE X FENTY. На фото поклонники также могли рассмотреть татуировки звезды – огромные крылья, которые Рианна набила прямо под грудью.



Место для фотосессии певица выбрала тоже необычное – звезда снялась на фоне стеллажей с тканями, из которых отшивают коллекции SAVAGE X FENTY.