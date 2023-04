Жуткое создание бенгальского фермера: бетонная вилла "Титаник"

Фермер из округа Дарджилинг в Западной Бенгалии приложил немало усилий, чтобы осуществить свою мечту. 52-летний Минту Рой еще с подросткового возраста хотел построить дом в форме знаменитого корабля “Титаник”.



Небогатый фермер обсуждал план с инженерами, но отказался от сотрудничества с ними из-за дороговизны проекта. Но свою мечту построить дом, напоминающий корабль "Титаник", Рой не оставил. В 2010 году он начал строительные работы на 9,5 сотках земли в селе Ничбари. Поскольку у него не было денег, чтобы платить каменщикам, строительные работы застопорились.



Рой уехал в Непал учиться каменному делу на три года, вернулся в Индию и возобновил строительные работы.



Дом в форме "Титаника" высотой 9 м имеет длину почти 12 м и ширину около 4 м. Фермер из Бенгалии говорит, что, по его оценкам, на дом мечты было потрачено около 18 тысяч долларов, и он хочет назвать его в честь своей матери.

