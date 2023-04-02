



Бен-Гвир предостерег активистов от попыток принести в жертвы на Храмовой горе

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир говорит, что активисты не должны пытаться приносить в жертву животных на Храмовой горе в дни, предшествующие Песаху.



В интервью новостям 12 канала Бен Гвир говорит, что не поддерживает такие усилия, но призывает всех евреев "подняться на Храмовую гору. Храмовая гора предназначена не только для арабов… Это самое важное место в Государстве Израиль".



В последние дни были распространены листовки, призывающие активистов попытаться принести козла на Храмовую гору для традиционного предпасхального жертвоприношения и обещающие финансовое вознаграждение тем, кто будет арестован полицией при попытке сделать это.