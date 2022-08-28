



Бен-Эль и Статик вместе поедут в Америку



Импресарио распавшегося дуэта Статик и Бен-Эль Роман Бучацкий дал интервью израильскому ТВ.



Бучацкий рассказал о том, что разрыв назревал около года, и “не случился за две недели”. По его версии, последней каплей стали попавшие в прессу резкие высказывания Бен-Эля в отношении его бывшей жены и матери его ребенка. Статику это сильно не понравилось - и он этого не стал скрывать.



Бучацкий, однако, подчеркнул: Это - семь лет отношений, не следует этого забывать. Они чувствуют, что изменили индустрию, и они всех научили чему-то новому. Но в данный момент они ощущают истощение. Разрыв предоставляет нам возможность их заново изобрести. Бен-Эль и Статик хотят остаться с теми же менеджерами. Несмотря на разрыв, они вместе поедут в Америку через месяц”.

