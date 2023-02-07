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Бен Аффлек заскучал на Grammy-2023 и стал мемом – видео
07.02.2023 20:18 Наталья Богинская

Бен Аффлек заскучал на Grammy-2023 и стал мемом – видео


Американский актер Бен Аффлек стал гостем на церемонии вручения премии Grammy-2023 в Лос-Анджелесе вместе с супругой Лопес. На церемонии ему было скучно, снимки его расстроенного лица разлетелись в сети. Об этом пишет The Guardian.

В Лос-Анджелесе прошла 65 церемония Грэмми. Победителя одного из номинаций объявляла артистка Дженнифер Лопес, пришедшая на праздник вместе с мужем Беном Аффлеком.

Супруги сидели рядом, но на фотографиях и видео заметно, что Бен Аффлек не очень-то радовался пребыванию на церемонии. Он сидел угрюмый и расстроенный, пока другие знаменитости танцевали и развлекались.

“Он смотрит в пространство, равнодушный к своей близости к гламуру. Он не даже не пытается улыбаться. Он выглядит как человек, успешно отстранившийся от всего, что его окружает”, – пишет The Guardian.

В сети моментально распространилось видео, на котором видно, что Бен говорит что-то жене, а слегка ударяет его по груди. После этого Аффлек выпрямляет спину и пытается показать довольный вид. Кадры с Беном Аффлеком уже заполонили сеть, актер стал мемом – о нем не перестают шутить.

  • "Бен Аффлек выглядит как любой другой парень на корпоративе жены";
  • "Бен Аффлек выглядит так, будто лучше выбрал бы кофейню";
  • "Бен Аффлек на Grammy – это я каждый раз перед звонком в Zoom";
  • "Какой бы у тебя ни был плохой день, он точно не такой жалкий, как у Бена Аффлека";

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