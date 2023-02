Бен Аффлек заскучал на Grammy-2023 и стал мемом – видео

Американский актер Бен Аффлек стал гостем на церемонии вручения премии Grammy-2023 в Лос-Анджелесе вместе с супругой Лопес. На церемонии ему было скучно, снимки его расстроенного лица разлетелись в сети. Об этом пишет The Guardian.



В Лос-Анджелесе прошла 65 церемония Грэмми. Победителя одного из номинаций объявляла артистка Дженнифер Лопес, пришедшая на праздник вместе с мужем Беном Аффлеком.



Супруги сидели рядом, но на фотографиях и видео заметно, что Бен Аффлек не очень-то радовался пребыванию на церемонии. Он сидел угрюмый и расстроенный, пока другие знаменитости танцевали и развлекались.



“Он смотрит в пространство, равнодушный к своей близости к гламуру. Он не даже не пытается улыбаться. Он выглядит как человек, успешно отстранившийся от всего, что его окружает”, – пишет The Guardian.



В сети моментально распространилось видео, на котором видно, что Бен говорит что-то жене, а слегка ударяет его по груди. После этого Аффлек выпрямляет спину и пытается показать довольный вид. Кадры с Беном Аффлеком уже заполонили сеть, актер стал мемом – о нем не перестают шутить.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1