



Бен Аффлек прилетел к бывшей жене в Италию

50-летний голливудский актер Бен Аффлек был сфотографирован во время встречи со своим сыном от предыдущего брака, 11-летним Сэмюэлем и бывшей женой. Кадры публикует PageSix.



Знаменитость, прилетевший на частном самолете во Флоренцию, выглядел счастливым, когда ему навстречу бежал младший ребенок.



Актер крепко обнял до 51-летнюю Дженнифер Гарнер, которая был в таком же хорошем настроении. Пара, которая была жената с 2005 по 2018 год, разговаривала почти полчаса, прежде чем обнять друг друга на прощание. Аффлек уехал со своими тремя детьми, а Гарнер отправилась на шоппинг.



