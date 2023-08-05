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Бен Аффлек прилетел к бывшей жене в Италию
05.08.2023 21:37 Ирина Демьянова

Бен Аффлек прилетел к бывшей жене в Италию

50-летний голливудский актер Бен Аффлек был сфотографирован во время встречи со своим сыном от предыдущего брака, 11-летним Сэмюэлем и бывшей женой. Кадры публикует PageSix.

Знаменитость, прилетевший на частном самолете во Флоренцию, выглядел счастливым, когда ему навстречу бежал младший ребенок.

Актер крепко обнял до 51-летнюю Дженнифер Гарнер, которая был в таком же хорошем настроении. Пара, которая была жената с 2005 по 2018 год, разговаривала почти полчаса, прежде чем обнять друг друга на прощание. Аффлек уехал со своими тремя детьми, а Гарнер отправилась на шоппинг.

  Бен и Сэмюэл Аффлек. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер.

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