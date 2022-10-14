



Белорусский певец Корж высказался о возможном наступлении на Украину

Известный белорусский певец Макс Корж, который осудил российское вторжение в Украину, прокомментировал возможное военное вмешательство со стороны его страны.



В своем Instagram он опубликовал Stories, в котором заявил, что белорусы не пойдут на чужую землю.



"Не пойдут белорусы на чужую землю. Так было всегда и за 7 месяцев ничего не изменилось. Верьте в лучшее",- написал он.



Кроме того, он высказался по поводу того, что Россия использует территорию Беларуси для запуска ракет по Украине.



"То, что было с нашей территории - результат того, как со стороны воспользовались ситуацией в нашей стране после выборов. К сожалению, в наших широтах резкие изменения не проходят без последствий. Наши последствия таковы", - говорится в сообщении.