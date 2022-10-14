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Белорусский певец Корж высказался о возможном наступлении на Украину
14.10.2022 18:24 Александр Юзовский

Белорусский певец Корж высказался о возможном наступлении на Украину

Известный белорусский певец Макс Корж, который осудил российское вторжение в Украину, прокомментировал возможное военное вмешательство со стороны его страны.

В своем Instagram он опубликовал Stories, в котором заявил, что белорусы не пойдут на чужую землю.

"Не пойдут белорусы на чужую землю. Так было всегда и за 7 месяцев ничего не изменилось. Верьте в лучшее",- написал он.

Кроме того, он высказался по поводу того, что Россия использует территорию Беларуси для запуска ракет по Украине.

"То, что было с нашей территории - результат того, как со стороны воспользовались ситуацией в нашей стране после выборов. К сожалению, в наших широтах резкие изменения не проходят без последствий. Наши последствия таковы", - говорится в сообщении.

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