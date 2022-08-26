



Белорусский диктатор назвал канцлера Германии "пацаном" и "болтуном"

Во время «общения» с журналистами на Минском механическом заводе Лукашенко вновь отличился скандальными высказываниями.



Как передает БелТА, комментируя недавние слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в разговоре с ним Путин cтал отрицать независимость Беларуси и Украины, Лукашенко заявил:



- Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые.



По словам Лукашенко, с теми, кто думает иначе, он "даже не разговаривает".



"Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда. Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун", - заявил Лукашенко.