



Белоцерковская о Собчак: Фантастическое существо окуклилось в чудовище

Ксения Собчак и Ника Белоцерковская теперь заклятые враги, а ведь были времена, когда они тесно дружили и поддерживали друг друга, защищая от нападок окружающих. Но теперь блондинки не упускают случая обменяться колкостями.



На днях Собчак поделилась с подписчиками кадрами с презентации одного из люксовых брендов, который прошел в ресторане на Патриарших прудах. По словам Ксении, все было как в лучшие времена.



“Теплится таки еще светская жизнь в столице. Вчера прямо как по методичке, даже компания от Антимоний до Долецкой. Аж ностальгия взяла. Довольна приятной атмосферой и хедлайнером в лице Юли Зиверт. Умеет она в настроение”, – поделилась Ксения.



Ей ответила бывшая подруга Ника Белоцерковская.



“Ты фантастическое существо. Я даже рада, что когда-то видела процесс окукливания в настоящее беспримесное чудовище. Завораживает. Чудо.”, – написала Белоника.



Это уже не первый раз, когда Белоцерковская негативно высказывается в адрес некогда близкой приятельницы. В своем блоге она часто комментирует происходящие политические события и обвиняет в в войне россиян. Собчак тоже не может удержаться и периодически отвечает на публикации Белоцерковской.



К тому же Белоника считает мужа Собчак Константина Богомолова “продажным” и “неискреннем”, о чем тоже пишет открыто в соцсетях. Хотя есть темы, по которым они сходятся, – например, обе поддерживают Чулпан Хаматову, называя ее поступки прозрачными.