Белла Хадид предложила помощь семье убитой журналистки Абу Акле

Супермодель Белла Хадид встретилась с семьей убитой палестинской журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в Катаре и предложила помощь в их борьбе за справедливость.



Хадид выразила соболезнования членам семьи Абу Акле, которые борются за то, чтобы привлечь Израиль к ответственности за убийство журналистки, пишет New Arab.



"Я в вашем распоряжении, все, что вам нужно, я здесь для вас, я так сочувствую вашей утрате", - сказала модель членам семьи Абу Акле.





“I’m at your disposal”



🇵🇸 Bella Hadid showed her support to slain journalist Shereen Abu Akleh in Qatar earlier today.



🎬 Check this exclusive video of Lina Abu Akleh pinning a badge of her late aunt onto the supermodel. @bellahadid @LinaAbuAkleh pic.twitter.com/k2zMkIrfad