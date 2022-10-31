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Белла Хадид предложила помощь семье убитой журналистки Абу Акле
31.10.2022 16:59 Ольга Белозерова

Белла Хадид предложила помощь семье убитой журналистки Абу Акле

Супермодель Белла Хадид встретилась с семьей убитой палестинской  журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в Катаре и предложила помощь в их борьбе за справедливость. 

Хадид выразила соболезнования членам семьи Абу Акле, которые борются за то, чтобы привлечь Израиль к ответственности за убийство журналистки, пишет New Arab.

"Я в вашем распоряжении, все, что вам нужно, я здесь для вас, я так сочувствую вашей утрате", - сказала модель членам семьи Абу Акле. 


Напомним, что Ширин Абу Акле была убита в мае во время перестрелки ЦАХАЛа с палестинскими террористами. Белла Хадид тогда опубликовала пост, в котором оплакивала журналистку.

"У меня просто больше нет слов… Они попытаются оправдать это. Они попытаются оправдать это бессмысленное убийство… Покойся с миром невероятная, храбрая мученица Ширин Абу Акле", - написала она. 

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