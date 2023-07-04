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Белгородский губернатор: Жители Шебекино могут вернуться домой
04.07.2023 11:57 Наталья Богинская

Белгородский губернатор: Жители Шебекино могут вернуться домой

Начиная со вторника, 4 июля, власти Белгородской области будут предлагать жителям Шебекино  вернуться в свои дома.

Соответствующее заявление сделал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

“Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены”, – написал он в своем канале.
 

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