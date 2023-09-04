



Бельгия купила у Германии ракеты Sea Sparrow и передаст их Украине, - СМИ

Министерство обороны Бельгии купило у Германии ракеты Sea Sparrow, которые передаст Украине.



Об этом сообщает издание L’Echo со ссылкой на канцелярию министра обороны Бельгии Людивин Дедондер.



Согласно информации издания, всего Бельгия купила 14 ракет, 8 из которых будут поставлены украинскому государству.



Кроме того, Кабинет министров Бельгии подтвердил, что на заседании в пятницу, 8 сентября, будет рассмотрено решение о новой поставке оборудования для украинских войск на сумму чуть более 150 тыс. евро.



Вместе с тем, помимо ракет Sea Sparrow, в этот пакет помощи планируется включить 3200 магазинов для автоматов FN FNC и около 50 трубок Bangalore - взрывных устройств, предназначенных для пробивания пехотой колючей проволоки в наземных оборонительных сооружениях.