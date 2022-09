Бэкхем выстоял в очереди 12 часов, чтобы попрощаться с королевой

Легенда футбола Дэвид Бекхэм выстоял в очереди 12 часов, чтобы попрощаться с королевой Британии Елизаветой II.



В комментарии для Sky News он подтвердил, что встал в очередь в 2 часа ночи в пятницу, и многие не замечали его до полудня.



"Мне так повезло, что у меня было несколько таких моментов в жизни, когда я был рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно помнить", — сказал Дэвид Бекхэм .

Here he is. Can confirm David Beckham has spent 12 hours queueing to pay his respects to the Queen. pic.twitter.com/8ExJrG5IvW

'I was so lucky I was able to have a few moments in my life to be around Her Majesty



'A sad day but it's a day to remember the incredible legacy she left'



David Beckham told ITV News' @neilconneryitv he's queued 12 hours to see the Queen Lying in Statehttps://t.co/tMtgIn9Bst pic.twitter.com/vPYR8SObXB