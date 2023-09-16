



Бекхэм посвятил очередную татуировку своей любимой жене

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм набил себе очередную татуировку, которую посвятил своей любимой жене, иконе стиля Виктории.



В частности, знаменитость сделала себе тату с надписью Posh на руке.



Именно так Вики называли, когда она была участницей когда-то популярной поп-группы Spice Girls.



Первую татуировку Дэвид себе сделал в 1999 году. Это произошло в год, когда родился его старший сын Бруклин, который в тяге к рисункам на теле пошел в своего отца. Этим летом журналисты подсчитали, что у них на двоих есть примерно 200 тату.