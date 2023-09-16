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Бекхэм посвятил очередную татуировку своей любимой жене
16.09.2023 13:31 Алина Груднева

Бекхэм посвятил очередную татуировку своей любимой жене

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм набил себе очередную татуировку, которую посвятил своей любимой жене, иконе стиля Виктории.

В частности, знаменитость сделала себе тату с надписью Posh на руке.

Именно так Вики называли, когда она была участницей когда-то популярной поп-группы Spice Girls.

Первую татуировку Дэвид себе сделал в 1999 году. Это произошло в год, когда родился его старший сын Бруклин, который в тяге к рисункам на теле пошел в своего отца. Этим летом журналисты подсчитали, что у них на двоих есть примерно 200 тату.

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