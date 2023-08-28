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Бейонсе выступила в умопомрачительном костюме от украинского бренда FROLOV | Фото: instagram.com/frolovheart
28.08.2023 21:15 Раиса Вовк

Бейонсе выступила в умопомрачительном костюме от украинского бренда FROLOV

Популярная американская певица Бейонсе в очередной раз выбрала наряды от украинского дизайнера. В таком образе она предстала во время своего мирового тура Renaissance World Tour. Звезда предпочла бренд FROLOV.
 
Образ состоял из металлического платья мини, которое во время выступления трансформировалось в прозрачное боди, украшенное вышитым вручную сердцем, характерным для бренда.
 
"Мы очень гордимся возможностью создать второй индивидуальный образ для Бейонсе с интервалом всего семь месяцев. Я горжусь нашей командой, которая изготовляет невероятные вещи в невероятные сроки, несмотря на ракетные атаки и воздушные обстрелы Киева. Для нас честь таким образом показывать и напоминать миру о железной стойкости украинского народа и ощущать поддержку от самых известных звезд, как Бейонсе!" - сказал дизайнер Иван Фролов.

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