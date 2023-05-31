



Бейонсе почтила память Тины Тернер на своем лондонском концерте

Американская певица Бейонсе сейчас гастролирует по Европе в рамках своего тура Renaissance. Рекордсменка премии "Грэмми" отыграла концерт в Лондоне и почтила память умершей накануне легендарной исполнительницы Тины Тернер. Об этом сообщает Page Six.



Бейонсе почтила память легендарной певицы эмоциональным исполнением композиции River Deep, Mountain High, которую Тина выпустила со своим бывшим мужем Айком Тернером в 1966 году. Свидетелями выступления стали тысячи жителей и гостей Лондона, собравшихся на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".



32-кратная обладательница "Грэмми" недавно уже вспоминала Тину Тернер на концерте в столице Франции. Тогда в Париже Бейонсе исполнила хит “Proud Mary” из репертуара легендарной певицы.



"Благодарна вам за вдохновение и все способы, которыми вы открыли дорогу. Вы сила и стойкость, а также воплощение мощи и страсти. Нам очень посчастливилось наблюдать за вашей добротой и прекрасной душой, которая останется с нами навсегда", – сказала Бейонсе.