



Бейонсе отправляется в мировое турне впервые за 5 лет

Американская певица Бейонсе после потрясающего выступления в Дубае за 24 миллиона долларов сообщила, что едет в мировой концертный тур. Он будет посвящен ее последнему альбому Renaissance, который переводится как "Возрождение".



На счету Бейонсе это седьмой студийный альбом, который она записала за время своей карьеры. Релиз пластинки состоялся 29 июля 2022 благодаря студиям Parkwood Entertainment и Columbia Records. Это стало первым сольным студийным релизом звезды после Lemonade 2016 года, который она спродюсировала вместе с Nova Wav, The-Dream, Symbolyc One, AG.



Сообщение о Renaissance World Tour артистка оставила в Instagram под провокационным фото. В нем она сидит верхом на серебристом коне, а сама надела белье и шляпу из серебряных кристаллов и камней.



"RENAISSANCE WORLD TOUR 2023", – лаконично подписала сообщение Бейонсе, которое меньше, чем за сутки предпочли более 7 миллионов пользователей соцсети.



Известно, что звезда выступит с новым шоу в городах США и странах Европы, включая Испанию, Польшу, Швецию и Великобританию. Сейчас у нее запланирован 41 концерт. Весь список будущих концертов впоследствии опубликуют на официальном сайте Бейонсе.