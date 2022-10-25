



Бег и вино. Международный полумарафон в Израиле

Международный полумарафон "Божоле", инициированный компанией "Марафон Израиль", стартует в эту пятницу,28 октября, среди виноградников регионального совета Гезера.



Полумарафон "Божол"е, который черпает вдохновение в традиционном забеге во Франции, будет проводиться в третий раз по инициативе Marathon Israel в виноградниках регионального совета Гезер в сотрудничестве с международным забегом Beaujolais Marathon во Франции. Уникальное мероприятие появилось в Израиле 3 года назад по инициативе компании Israel Marathon и ее главы Офера Падана, который придумал уникальную концепцию, подобной которой до сих пор не было в стране, - связь между пейзажами виноградников и сообществом бегунов в Израиле.







Полумарафонский забег "Божоле Израиль" характеризуется праздничной, красочной атмосферой, где на старт выходят самые молодые и популярные вина, и включает четыре этапа: полумарафон - 21 км, 12 км, 7 км и 4 км. Как и по французской традиции, марафон в Израиле также пройдет по маршруту виноделен, среди которых Barkan Winery, Main Winery, Braun, Bezeq, Yara, Elul, Ben Nun, Segal, Barbado.



Компания "Израильский марафон" в сотрудничестве с региональным советом Гезера, главной принимающей стороной - винодельней "Баркан" и всем регионом ежегодно доказывают всему миру, и в частности французам, что израильская публика тоже умеет жить хорошо, наслаждаться бегом по пересеченной местности, среди них тысячи бегунов, которые приходят в различных замысловатых костюмах и в приподнятом настроении.



Региональный совет Гезер характеризуется тысячами дунамов виноградников и считается одним из лучших районов в стране для выращивания винного винограда. Среди виноделен, которые будут проводить дегустации по маршруту и с которыми вы сможете встретиться на винной ярмарке в конце мероприятия, вы найдете Barkan Winery, Main Winery, Braun, Elul, Ben Nun, Bezeq, Ya'are, Staff, Barbados.



Офер Падан, основатель и генеральный директор компании "Израильский марафон": "Израильский полумарафон "Божоле", который стартует уже в третий раз, - это самое красочное, яркое и развлекательное событие в мире бега, которое родилось во Франции и стало хитом в Европе и в Израиле. Вместе с марафоном "Божоле Франс" мы выбрали региональный совет Гезера и винодельню "Баркан", чтобы совместно провести это мероприятие среди виноградников и объединить ландшафты земли, ароматы нашей земли, винодельни и прекрасное вино, производимое в этом регионе - специально для бегового сообщества Израиля".



Дата забега: Пятница, 28.10.22, подробности на сайте Израильского марафона: www.marathonisrael.co.il.