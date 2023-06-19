



"Беднейший город" Британии может уйти под воду

Приморский город Джейвик, считающийся "беднейшим" в Великобритании, предупредили, что он может оказаться под водой. Об этом пишет Daily Star.

О прибрежном поселке в районе Тендринга в Эссексе недавно сняли документальный фильм, в котором рассказывалось о проблемах этого региона.



Проблемы с наркотиками и алкоголем, регулярный сброс мусора и вспышки собачьего парвовируса, от которого погибают собаки, давно стали частью жизни жителей города. Их предупредили, что если Джейвик не решит свои серьезные проблемы с наводнениями, то вскоре он может оказаться под водой.

Член местного совета Дэн Кейси опасается, что защитные сооружения города от наводнений быстро выйдут из строя.



"В 1953 году мы потеряли 35 человек в результате наводнения здесь, и если бы вода перешла через стену сейчас, то пострадало бы гораздо больше людей, так что мне не хотелось бы даже думать об этом, и я надеюсь, что этот день никогда не наступит", – сказал советник.



Клерр Кейси, представляющая интересы Западного Клактона и Джейвик-Сандс, добавила, что дома в некоторых районах города, таких как Бруклендс на набережной, не рассчитаны на затопление.



"В районе Бруклендс до сих пор есть те же дома, которым уже 70, 80, 90 лет, и они не очень готовы к наводнениям, а мы живем в пойме реки. Вы должны посмотреть, что вы собираетесь делать с этим ", – написала она на своем сайте.



Издание отмечает, что в 2018 году Джейвик получил нежелательную мировую известность после того, как был использован в политической кампании в поддержку Дональда Трампа, чтобы предупредить избирателей о том, "что может произойти, если не выбрать его".



В начале этого года город, возглавивший ряд списков "самых неблагополучных" мест для проживания, пострадал от вспышки собачьего парвовируса.



Тем временем правительство начало работу над схемой защиты от наводнений стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, которая призвана оградить побережье Эссекса, включая Джейвик, от опасных для жизни наводнений. Новая защита от наводнений будет направлена ​​на улучшение существующих мер.