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Baza: сотрудникам Росгвардии перед парадом Победы выдали оружие против дронов
07.05.2023 12:05 Евгения Маркова

Baza: сотрудникам Росгвардии перед парадом Победы выдали оружие против дронов

По данным Телеграм-канала Baza в Москве сотрудникам Росгвардии, которые будут обеспечивать охрану правопорядка во время репетиции парада Победы и непосредственно 9 мая, раздали антидроновые ружья.

Источник сообщил, что ружья выданы по одной штуке на экипаж в целях защиты территории от БПЛА.

Кроме этого росгвардейцам раздали бинокли.

Антидроновое ружье - это электромагнитное ружье, которое применяется на дальности до двух километров и способно захватить беспилотник, путем разрыва его связи с пультом управления оператора.

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