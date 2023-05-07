



Baza: сотрудникам Росгвардии перед парадом Победы выдали оружие против дронов

По данным Телеграм-канала Baza в Москве сотрудникам Росгвардии, которые будут обеспечивать охрану правопорядка во время репетиции парада Победы и непосредственно 9 мая, раздали антидроновые ружья.



Источник сообщил, что ружья выданы по одной штуке на экипаж в целях защиты территории от БПЛА.



Кроме этого росгвардейцам раздали бинокли.



Антидроновое ружье - это электромагнитное ружье, которое применяется на дальности до двух километров и способно захватить беспилотник, путем разрыва его связи с пультом управления оператора.