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Басков рассказал о заграничной недвижимости
26.02.2023 15:19 Ирина Демьянова

Басков рассказал о заграничной недвижимости

Российский певец Николай Басков впервые отреагировал на слухи о наличии у него недвижимости и счетов в банках за рубежом, пишут российские СМИ.

Артист в новом выпуске программы «Ты не поверишь!» на НТВ заверил, что все его движимое и недвижимое имущество находится на территории России. Он объяснил, что покидать пределы страны не собирается, а тем более строить карьеру и жизнь за границей.

“Я никуда не езжу. А куда мне ехать? Там я под санкциями. У меня нет ни двойного гражданства, ни счетов, ни недвижимости за границей, хоть писали что-то, придумывали. Я всегда планировал жить и творить только в своей стране”, — сказал Басков.
 

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