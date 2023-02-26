



Басков рассказал о заграничной недвижимости

Российский певец Николай Басков впервые отреагировал на слухи о наличии у него недвижимости и счетов в банках за рубежом, пишут российские СМИ.



Артист в новом выпуске программы «Ты не поверишь!» на НТВ заверил, что все его движимое и недвижимое имущество находится на территории России. Он объяснил, что покидать пределы страны не собирается, а тем более строить карьеру и жизнь за границей.



“Я никуда не езжу. А куда мне ехать? Там я под санкциями. У меня нет ни двойного гражданства, ни счетов, ни недвижимости за границей, хоть писали что-то, придумывали. Я всегда планировал жить и творить только в своей стране”, — сказал Басков.

