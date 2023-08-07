



Barbiecore: тренд на розовое занимает лидирующие позиции

С выходом на большие экраны фильма "Барби", в нашу жизнь снова ворвался тренд на розовый цвет, гламур и игривость в образе. Соцсети пестрят фотографиями девушек и женщин разных возрастов во всех оттенках розового и если в вашем гардеробе еще нет вещей модного цвета, то стоит поторопиться.





Романтичные летящие платья, миниюбки, маленькие сумочки и изящные туфли – неотъемлемые элементы тренда Barbiecore. Что касается оттенков розового, то здесь строгих правил нет, вы можете выбрать любой - от мягких пудровых оттенков до выразительной фуксии.





На самом деле, розовый уже несколько сезонов пользуется популярностью, но лето 2023 стало его триумфом. Классическое значение розового цвета в психологии - женственность, очарование, чувственность, романтика. А в современной трактовке - это новый power color. Женщина в розовом, это женщина сильная, независимая, уверенная в себе, и при этом нежная и ранимая. Одним словом, женщина, разрывающая шаблоны. Если это о вас, то смело облачайтесь во все розовое.





Впрочем, если вы не готовы к трендовому розовому total look, то отличным выходом будет дополнить аутфит аксессуарами модного цвета, ведь тенденции текущего сезона исключительно демократичны и поощряют использование розового абсолютно в любой детали образа.



Разумеется, отлично смотрятся обувь и сумки в оттенках модного цвета. Обратите внимание на розовые модели от Lafayette Italy, одного из законодателей обувной моды в Израиле. Здесь вы сможете найти свой трендовый аксессуар, который станет эффектным акцентом вашего образа. Тем более, что коллекция бренда настолько разнообразна, что вы сможете найти модель подходящего именно вам оттенка розового.





Обувь от Lafayette Italy – это та обувь, в которой не приходится выбирать между модой, красотой и комфортом. Это свобода самовыражения для консерваторов и самых отчаянных модниц. Это сочетание шика с изысканностью, комфорт и элегантность вне времени.



Филиалы сети Lafayette Italy находятся в Иерусалиме, на бульваре Мамила, в Тель-Авиве на ул. Ибн-Гвироль, 71 (в торговом центре "Ган а-Ир"), в Рамат-Гане, в ТЦ "Аялон", в Рамат-Авиве на ул. Абба Ахимеир 17 ( Шустер центр), в Ришон ле-Ционе в ТЦ "Захав", в Нетании, в ТЦ "Ир Ямим" и в ТЦ Гранд Каньон на Симха Голан, 54 в Хайфе, в Центре Панорама на бульваре А-Неси, 109, в ТЦ "Бейт Ятир" на ул. Вайцман, 42 в Кфар-Сабе, в ТЦ "Кирьон" в Кирьят-Бялике.



Также обувь, сумки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/





