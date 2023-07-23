



Барби-доктор: Рекордсменка Гиннесса чинит кукол, чтобы дарить радость другим

62-летняя Беттина Дорфманн из Германии за 30 лет собрала внушительную коллекцию из 15 000 разных Барби. Она вошла в книгу рекордов Гиннесса как владелец самой большой коллекции кукол Барби в 2005 году, побив рекорд Тони Маттиа из Великобритании, у которого было 1125. С тех пор ее коллекция только растет.



На протяжении многих лет Барби производились в разнообразных вариантах. Беттина серьезно начала собирать коллекцию в 1993 году, но свою первую куклу она получила в 1966 году, когда ей было всего пять лет.



“Я люблю кукол Барби, потому что я играла с ними в детстве, и это было очень хорошее время для меня”, – поделилась рекордсменка.



В ее коллекции много редких кукол, самая редкая из которых – одна из оригинальных Барби 1959 года.



Беттина зарабатывает на жизнь выставками своей коллекции и написанием книг о Барби, но у нее также есть специальная “кукольная больница”, где она ремонтирует кукол для других.



“Барби – это зеркало нашего времени. Через нее мы можем увидеть, как изменился мир, в том числе и женская карьера с 50-х годов до наших дней”, – считает рекордсменка.



“В 90-х я начала ремонтировать своих кукол и покупать для них запасные части. Я делала это для себя, потому что я люблю мастерить и ремонтировать”, – рассказала “Барби-доктор”. “Коллекционеры на ярмарках игрушек стали просить меня восстановить прическу и макияж их куклам или заменить отсутствующие ресницы. Потом спрос на это только рос и рос”.



Кукольный доктор берет от 5 евро за быстрый ремонт, который можно сделать на месте, до 300 евро за более сложный ремонт, требующий много времени и замены нескольких деталей.



Модные куклы Барби, которые сейчас продаются, варьируются в цене от 9,67 до 271,14 долларов. Тем не менее, редкие куклы, которых больше нет в продаже, могут стоить на аукционах гораздо больше, и коллекционеры отчаянно пытаются заполучить уникальные экземпляры.



Самой дорогой куклой Барби, проданной на аукционе, была изготовленная на заказ кукла, которую купили в Нью-Йорке за 302 500 долларов в 2010 году. Кукла была одета в черное вечернее платье без бретелек и ожерелье с розовым бриллиантом в один карат, окруженное тремя каратами белых бриллиантов.