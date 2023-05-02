



Барбара Стрейзанд получит “еврейскую Нобелевскую премию”

Награда, получившая название “Еврейская Нобелевская премия”, будет вручена Барбре Стрейзанд в конце этого года в знак возвращения к традиции награждать еврейских знаменитостей за их жизненные достижения. Культовая актриса и певица получит премию Genesis, которая вручается с 2013 года в знак признания ее вклада в ряд областей, включая искусство и благотворительность.



Премию вручила группа российских еврейских миллиардеров, трое из которых вышли из правления родственного фонда Genesis Philanthropy Group после того, как в прошлом году попали под санкции Запада за связи с Владимиром Путиным. Самая последняя премия Genesis, присужденная ранее, досталась еврейским активистам и некоммерческим организациям в Украине, и впервые не была вручена ни одному человеку.



Теперь Genesis достанется 81-летней Стрейзанд, которая служила символом гордости для женщин и мужчин, видевших свое отражение в дерзкой и бескомпромиссной еврейке. Она продала более 100 миллионов пластинок, в топ-40 попало рекордное количество ее альбомовТакже звезда является одной из 18 человек, получивших ЭГОТ – премии Эмми, Грэмми, Оскар и Тони.



Стрейзанд намерена пожертвовать свою награду в размере 1 миллиона долларов четырем группам, которые занимаются защитой окружающей среды, укреплением здоровья женщин, борьбой с дезинформацией в СМИ и помощью народу Украины, сообщается в пресс-релизе фонда Genesis Prize.

Церемония вручения награды артистке, впервые пройдет в Лос-Анджелесе. До этого премия вручалась в Израиле.



Награда присуждается “выдающимся личностям за их профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям”, и, как правило, вручается знаменитостям, публично демонстрирующим свою еврейскую идентичность. Многие из его лауреатов занимались искусством, в том числе актер Майкл Дуглас, скульптор Аниш Капур, скрипач Ицхак Перлман и режиссер Стивен Спилберг.



“Ее чувство ответственности за исцеление мира проистекает из ее еврейских ценностей и ее еврейской идентичности, которые Барбара с гордостью демонстрировала с самого начала своей выдающейся карьеры”, – говорит основатель Genesis Prize Foundation Стэн Половец. “Инновационная благотворительность Барбры оказала значительное влияние во многих областях, включая здоровье, окружающую среду и гендерное равенство”.