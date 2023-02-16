



Барбара Брыльска раскритиковала Россию

Польская актриса Барбара Брыльска, которую хотят вырезать из “Иронии судьбы”, раскритиковала Россию.



Актриса считает, что комфортно себя чувствуют лишь жители Москвы и Санкт-Петербурга, а в других регионах царит нищета и ситуация там катастрофична.



"Русские должны понять, что жить в этом …, в котором они живут, нельзя. Остальной народ посмотрите, как живет. Омск, Новосибирск”, – сказала она. “Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить".



Также польская звезда полагает, что россияне находятся под влиянием пропаганды и самостоятельно не могут выбраться из сложившейся ситуации.

