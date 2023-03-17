



Барак Обама летает на самолете популярного голливудского актера

Барак Обама пополняет список влиятельных и богатых друзей. Недавно он был замечен при посадке в частный самолет актера Эштона Катчера, мужа актрисы Милы Кунис, пишет Daily Mail.



Обаму сфотографировали в аэропорту Ван-Найс на севере Лос-Анджелеса. К трапу самолета его доставили в сопровождении охранников.



Барак Обама, возможно, прилетал в Лос-Анджелес, чтобы посетить двух дочерей, Сашу и Малию, которые здесь живут и учатся.



У бывшего президента США много друзей-знаменитостей, и хотя у него нет своего частного самолета, он иногда пользуется их щедростью. Ранее его видели на борту самолета, принадлежащего Стивену Спилбергу.



