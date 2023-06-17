



Барабанщик Rammstein о секс-скандале вокруг Линдеманна: это нас потрясло

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер прокомментировал секс-скандал вокруг фронтмена рок-группы Тилля Линдеманна.



На своей странице в Instagram он признался, что обвинения артиста в изнасилованиях "глубоко потрясли" как весь коллектив, так и его лично.



"Нет, я не думаю, что происходило что-то из ряда вон выходящее, никогда ничего подобного не видел и не слышал от кого-либо из нашей команды из ста человек. Все, что я видел на вечеринках Тилля, — это взрослые люди, которые вместе развлекались", — подчеркнул он.



Несколько женщин ранее обвинили Линдеманна в том, что тот одурманивал их на вечеринках для того, чтобы совершать в отношении них действия сексуального характера.



В настоящее время прокуратура продолжает расследование в отношении артиста. Сам артист все обвинения в свой адрес отрицает.



"В соцсетях различные женщины выдвигали серьезные обвинения против нашего клиента. Неоднократно утверждалось, что женщины на концертах Rammstein были одурманены с помощью снотворных капель или алкоголя, чтобы наш клиент мог совершить с ними действия сексуального характера. Эти обвинения без исключения не соответствуют действительности", - сообщил его адвокат.