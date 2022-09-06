



Бар-Лев: для борьбы с преступностью в арабском обществе нужно менять культуру

Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев прокомментировал недавние убийства и перестрелки в арабском обществе, в том числе вчерашние убийства журналиста Нидала Агбариа в Умм-эль-Фахме и Манар Хаджадж и ее дочери Хадеры в Лоде.



"Убийства, которые полиция расследует в настоящее время, к сожалению, еще раз доказывают, что борьба с преступностью в арабском обществе очень сложна и требует длительного периода агрессивной и решительной деятельности полиции и правоохранительных органов", - написал Бар-Лев в своем аккаунте в Twitter.



Министр добавил, что "этот процесс идет рука об руку с крупными инвестициями, в том числе в образование, социальное обеспечение и занятость, а также с изменением культурного восприятия, поскольку борьба с проблемой насилия в арабском обществе не сводится к простому предотвращению и расследованию преступлений".