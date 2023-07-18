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Банк России выпустил серебряную монету с портретом Виктора Цоя
18.07.2023 12:38 Аркадий Бочаровский

Банк России выпустил серебряную монету с портретом Виктора Цоя

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя». Презентация новинки состоялась на официальном YouTube-канале ЦБ, тираж составил 5000 штук.

«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — объяснила выбор пресс-служба Центробанка.

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