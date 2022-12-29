



Банк Израиля внес изменения в дизайн ряда монет

Банк Израиля объявил о внесении изменений в легенду монет номиналом ½ шекеля, 5 и 10 шекелей на английском языке. Кроме того, будут изменены легенды монет номиналом 10 агорот и ½ шекеля на арабском языке.



На английском языке, по рекомендации Академии иврита, надписи Sheqel и Sheqalim будут заменены на Shekel и Shekels.



На арабском языке будут добавлены отсутствующие на данный момент указания номинала на монетах ½ шекеля и 10 агорот.



В остальном дизайн, вес и размер монет не изменится, они будут находиться в обороте наравне с монетами старого дизайна.

