Байден устроил милый сюрприз супруге на День всех влюбленных
Джил Байден опубликовала в Instagram фото, на котором виден сервированный на двоих стол у окна на фоне невероятного вида ночного города.
Кроме того, окно перед столом было декорировано сердцами, в одном из которых поместились инициалы супругов: "J+J", а выше прикреплена надпись "С Днем святого Валентина".
“Наша традиция в День святого Валентина продолжается. Спасибо за сюрприз, Джо”, – подписала фото Джилл Байден.
Президент в ответ супруге признался, что День святого Валентина – это любимый день Джилл в году.
“В наш первый День святого Валентина Джилл взяла смывающуюся краску и на каждом окне кабинета нарисовала большое сердце вместе со словами: "Джо любит Джилл", – признается президент США.
Он добавил, что в резиденции окна высотой около 5 метров с 12 большими стеклянными панелями.
"Клянусь Богом, она написала это в каждом отдельном окне", – говорит Байден.
А уже через год он подарил Джилл табличку с такой надписью возле деревянных качелей на территории резиденции вице-президента.
Кроме того, на своей странице в Instagram президент США также опубликовал совместное фото с супругой, подписав его: "С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь моей любви. Я люблю тебя, Джилли".