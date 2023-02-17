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Байден устроил милый сюрприз супруге на День всех влюбленных
17.02.2023 02:36 Наталья Богинская

Байден устроил милый сюрприз супруге на День всех влюбленных

Джил Байден опубликовала в Instagram фото, на котором виден сервированный на двоих стол у окна на фоне невероятного вида ночного города.
Кроме того, окно перед столом было декорировано сердцами, в одном из которых поместились инициалы супругов: "J+J", а выше прикреплена надпись "С Днем святого Валентина".

“Наша традиция в День святого Валентина продолжается. Спасибо за сюрприз, Джо”, – подписала фото Джилл Байден.


Президент в ответ супруге признался, что День святого Валентина – это любимый день Джилл в году.

“В наш первый День святого Валентина Джилл взяла смывающуюся краску и на каждом окне кабинета нарисовала большое сердце вместе со словами: "Джо любит Джилл", – признается президент США.

Он добавил, что в резиденции окна высотой около 5 метров с 12 большими стеклянными панелями. 

"Клянусь Богом, она написала это в каждом отдельном окне", – говорит Байден.

А уже через год он подарил Джилл табличку с такой надписью возле деревянных качелей на территории резиденции вице-президента.

Кроме того, на своей странице в Instagram президент США также опубликовал совместное фото с супругой, подписав его: "С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь моей любви. Я люблю тебя, Джилли".
 

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