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Байден отдал дань уважения королеве Елизавете II
18.09.2022 20:20 Ольга Белозерова

Байден отдал дань уважения королеве Елизавете II

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл прибыли в Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II. 

Кроме этого, Байден подписал книгу соболезнований, сообщает ВВС.

Отдавая дань уважения королеве Елизавете II, президент США назвал королеву "порядочной и благородной".

Байден отметил, что его страна "сочувствует всем жителям Соединенного Королевства".

"Вам повезло, что она была у вас 70 лет, как и у всех нас", - заявил американский президент. 

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