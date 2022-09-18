



Байден отдал дань уважения королеве Елизавете II

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл прибыли в Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II.



Кроме этого, Байден подписал книгу соболезнований, сообщает ВВС.



Отдавая дань уважения королеве Елизавете II, президент США назвал королеву "порядочной и благородной".



Байден отметил, что его страна "сочувствует всем жителям Соединенного Королевства".



"Вам повезло, что она была у вас 70 лет, как и у всех нас", - заявил американский президент.