



Бахмут не важен для фронта: В РФ назвали “мифом” эффективность ЧВК “Вагнер”

Авторы программы “Человек и закон”, вышедшей на Первом канале 30 июня, посвятили один из сюжетов наемникам ЧВК “Вагнер”. Они назвали “мифом” “максимальную эффективность” наемников ЧВК в Украине и попытались это доказать, сравнив бои за Мариуполь и Бахмут – два города в Донецкой области Украины, захваченные российскими силами.



Перед началом сюжета авторы программы показали фрагмент речи Владимира Путина, рассказывающего, что только за последний год из российского бюджета на ЧВК “Вагнер” потратили более 86 миллиардов рублей (без учета 110 миллиардов на страховые выплаты). О том, что президент РФ годами отрицал государственное финансирование наемников, в эфире не упомянули.



“Человек и закон” назвал Мариуполь “одним из важнейших центров украинской металлургии”, из которого “восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон со считавшейся неприступной “Азовсталью“ и крайне мотивированным батальоном “Азов“. Авторы программы отметили, что в Мариуполе до российского вторжения жило более 425 тысяч человек, умолчав, что город уничтожила именно российская армия.



На Первом канале перечислили подразделения российской армии, которые осадили Мариуполь весной 2022 года, – ЧВК “Вагнер” среди них нет. Авторы программы также отметили, что войска РФ захватили Мариуполь за 71 день.



Бахмут, захваченный наемниками ЧВК “Вагнер”, авторы программы описали как “не самый важный с точки зрения всего фронта Артемовск”. По их словам, в городе в несколько раз меньше Мариуполя до полномасштабной войны жили 72 тысячи человек, а ЧВК “Вагнер2 захватывала его 224 дня.

Авторы пропагандистского телеканала, объясняя выход сюжета о ЧВК Вагнера, заявили, что хотят быть объективными.



“Зачем мы привели все эти данные? Безусловно, мы никоим образом не умаляем подвиг бойцов ЧВК “Вагнер”, которые честно и самоотверженно сражались, освобождая Артемовск. Мы лишь за то, чтобы картина происходящего всегда была объективной и непредвзятой”, – сказали они.