



Багамская свинья подбежала и укусила фотомодель за ягодицу

На Багамских островах огромная свинья укусила за ягодицу фитнес-модель Мишель Левин во время съемок.



32-летняя венесуэльская модель выложила видео происшествия у себя в Instagram.



Когда женщина позировала перед фотографом в белом раздельном купальнике к ней подбежала свинья и укусила. От неожиданности Левин закричала и отскочила в сторону, а несколько свиней побежали за ней.



После модель показала последствия укуса. Возможно Левин повезло, и все могло закончится плачевно. Видео уже просмотрели более 8-ми миллионов человек.



Напомним, что багамские плавающие свиньи живут на небольшом необитаемом острове Биг-Мейджор-Кей, который еще называют островом Свиней. Обычно туристы просто смотрят на животных или даже плавают с ними.

