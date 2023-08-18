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Багамская свинья подбежала и укусила фотомодель за ягодицу
18.08.2023 23:41 Дара Киевская

Багамская свинья подбежала и укусила фотомодель за ягодицу

На Багамских островах огромная свинья укусила за ягодицу фитнес-модель Мишель Левин во время съемок.

32-летняя венесуэльская модель выложила видео происшествия у себя в Instagram.

Когда женщина позировала перед фотографом в белом раздельном купальнике к ней подбежала свинья и укусила. От неожиданности Левин закричала и отскочила в сторону, а несколько свиней побежали за ней. 

После модель показала последствия укуса. Возможно Левин повезло, и все могло закончится плачевно. Видео уже просмотрели более 8-ми миллионов человек. 

Напомним, что багамские плавающие свиньи живут на небольшом необитаемом острове Биг-Мейджор-Кей, который еще называют островом Свиней. Обычно туристы просто смотрят на животных или даже плавают с ними.
 

 

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