



БАГАЦ отклонил иск властей Йоша против Михаэли: нет доказательств

Верховный суд отклонил иск, поданную Эшколь Йош против министра транспорта и Национального управления безопасности дорожного движения Мейрав Михаэли. Всего через день после подачи петиции, в которой Эшколь Йош утверждал, что они подверглись дискриминации в отношении возможности присоединиться к новому проекту по улучшению автомобильного движения, трое судей постановили, что он не предназначен для замены решения государственных органов.



В своем постановлении судья Халед Кабов написал, что "этот суд не заменяет решение уполномоченных государственных органов своим собственным решением, поскольку в задачу суда входит проверка не разумности административного решения, а его законности".



"Следует отметить, что истец не потрудился доказать наличие посторонних соображений в обстоятельствах дела. Иски такого рода не должны предъявляться походя и уж тем более не на основе фактического основания как такового. Представленные в настоящем иске положения приобретают дополнительную обоснованность в связи с тем, что на требования заявителя был получен исчерпывающий и обстоятельный ответ И ему даже была предоставлена ​​возможность озвучить свои требования и получить разъяснения на следующий день после его обращения, и имея в виду что его потребности не только не остались незамеченными, но и что власти даже назначили ему встречу для экскурсии и изучения его потребностей в полевых условиях", — добавил судья.



Партия "Авода" ответила: "Мы работаем над продвижением пилотного проекта в кластере, который будет выбран в ближайшие дни, наряду со штаб-квартирой над продвижением национального пятилетнего плана по всему Израилю, как только будет создано новое правительство. Мы продолжим работать вместе с Эшколь Йош в тесном и эффективном сотрудничестве, чтобы уменьшить травматизм в дорожно-транспортных происшествиях и предотвратить горе, боль и страдания многих семей".



Эта петиция возникла на фоне большого количества ДТП по всей Иудее и Самарии. Последний смертельный случай произошел в минувший понедельник. В петиции утверждается, что "Йошский район страдает от ДТП, смертей и травм, в значительном и экстремальном количестве - по сравнению с другими регионами, и видно, что итоговый результат, по которому заявитель занял девятое место из 11 районов - неразумно на первый взгляд. Более того, дискриминация, вызванная в рамках призывающего голоса, является недействительной дискриминацией, основанной на политических/партийных позициях, которым нет места в рамках эгалитарного бюджета".



В Йоше подчеркнули, что процент серьезных аварий (в том числе со смертельным исходом или тяжелыми травмами) по отношению к общей протяженности дорог в районе - как минимум в три раза выше, чем в любом другом районе в Государстве Израиль.





