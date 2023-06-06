



Бабкина обвинила Пугачеву в "предательстве"

Народная артистка России Надежда Бабкина, яро поддерживающая войну в Украине, обвинила примадонну Аллу Пугачеву, переехавшую в Израиль, в "предательстве".



Соответствующее заявление она сделала в одном из последних интервью.



"Я ее не осуждаю, но я не понимаю. Ведь причину надо в себе искать. И для меня это неожиданность, какой-то удар под дых. Но я не знаю, что ее пошатнуло. Может быть, муж, может, она хотела сохранить семью", - сказала Бабкина.



Она заверила, что по-прежнему считает Пугачеву гениальной певицей. Тем не менее, она все же считает, что Алла Борисовна "предала" своих российских поклонников.



"Она была и останется гениальнейшей певицей. А все остальное, ну, может, вода смоет. Народ, который любил и ходил на нее, его предали. И он не может этого простить. Потому что им в лицо плюнули", - добавила она.

