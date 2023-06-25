



BABA YAGA – 15 лет вкуса!

Рестораны долгожители – явление редкое. Тем ярче светят окна тех, что кормят гостей много лет. Одно из таких мест – тель-авивский ресторан Baba Yaga, которому в 2023 году исполняется 15 лет.



Что такое 15 лет беспрерывной работы? Да, беспрерывной, потому что выходных у Baba Yaga за это время было ровно 14, так как единственный день в году, когда ресторан закрыт – это Йом Кипур. Даже в разгар пандемии, во время карантина, Baba Yaga продолжала работать буквально круглосуточно, доставляя на дом сидящим взаперти клиентам разнообразную и вкусную еду как обычную, так и праздничную, включая целые семейные застолья на Новый Год, Песах и другие торжества.



15 лет – это большая жизнь, за которую через ресторан проходят люди, судьбы, события. Например, по самым простым подсчетам, за это время Baba Yaga накормила около полумиллиона человек. А по внутренней статистике этого места те, кто приходил 15 лет назад на романтические ужины в чудесный тенистый дворик ресторана в квартале от знаменитой тель-авивской набережной, сейчас отмечает здесь семейные праздники, в том числе дни рождения и бат мицвы детей, родившихся за это время.



15 лет жизни ресторана глазами шеф-повара – это сотня тысяч порций знаменитого борща, 10 тысяч литров фирменных настоек и постоянно растущий штат сотрудников, работающих на кухне.



За 15 лет сменилось многое в округе ресторана. Закрывались старые заведения и открывались новые. По соседству выросли целые кварталы новых домов, а променад вдоль средиземного моря обрел свой ставший уже классическим вид. Baba Yaga менялась вместе с окружающим миром, отвечая на его растущие запросы. Сотни джазовых и других музыкальных вечеров, десятки дегустаций от местных виноделен до крупных мировых производителей вина под чутким руководством лучших израильских сомелье, знаменитые застолья на еврейские праздники и Новый Год и многое другое создавало и создает вокруг ресторана постоянный вихрь яркого, позитивного и очень вкусного и интересного движения.



В честь такого серьезного юбилея Baba Yaga заметно, решительно и даже кардинально изменилась. Старых друзей и новых гостей ресторана ждет совершенно новая Baba Yaga. Приходите знакомиться заново!



P.S. Обещаем, что любимые блюда и напитки останутся прежними – вкусными, красивыми и ароматными, а новые блюда будут радовать и стремиться к совершенству!



Ха-Яркон, 12, Тель-Авив, тел: 03-517-5179



https://www.babayaga.co.il/



*на правах рекламы