



Азартный туризм: лучшие страны Европы для игры в казино

Выбор направления для путешествия зависит, прежде всего, от личных предпочтений.

Любители пляжного отдыха с удовольствием отправятся на морское побережье, а поклонники активного туризма, скорее всего, захотят покорить новые горные вершины.

Помимо этого, есть также относительно новый вид туризма – азартный туризм. Как можно догадаться из названия, это страны и направления, где любители азартных игр смогут не только познакомиться с новой страной, но и сыграть в лучших казино.



Азартный туризм появился благодаря тому, что в некоторых странах индустрия азартных игр развита намного больше. Этому способствует, прежде всего, взвешенная государственная политика, которая стимулирует развитие рынка азартных игр. Кроме того, в отдельных странах интерес к азартным играм насчитывает не одно десятилетие. Сочетание этих факторов способствует быстрому росту и процветанию сферы азартных развлечений в стране.



Считается, что самые известные казино находятся в США, а также в некоторых странах Азии, однако, в Европе тоже есть страны, которые привлекают азартных игроков. К тому же, в последнее время европейский рынок казино начал активно развиваться. Ниже мы собрали несколько популярных стран для поклонников азартного туризма.



Эстония



Сфера азартных игр в Эстонии начала развиваться не так давно, однако за короткий промежуток времени Эстония стала одной из самых привлекательных юрисдикций как для наземных казино, так и для онлайн площадок с азартными играми. Законодательство, регулирующее эстонский рынок азартных игр, появилось в 2009 году и с тех пор в стране регулярно появляются новые казино и залы игровых автоматов, которые работают в правовом поле и обеспечивают поступления в бюджет страны в виде налогов и лицензионных платежей.





Благодаря прогрессивному законодательству в Эстонии многие зарубежные операторы предпочли работать именно в этой стране, и сегодня любители азартных игр могут выбирать среди большого перечня развлечений, включая лучшие игровые автоматы в Европе

Великобритания

В Великобритании азартные игры пользуются особой популярностью среди населения. Более того, их можно даже назвать частью британской культуры, особенно если речь идет о ставках на спорт, например, на футбол, теннис или конный спорт. Не обходят вниманием британцы и казино, поэтому Лондон по праву считается одной из главных европейских столиц для азартных игр.

Согласно недавнему исследованию, которое провела Комиссия по азартным играм Великобритании, каждый год англичане тратят около пятнадцати миллиардов фунтов, играя в азартные игры.



Кроме этого, английские туристы любят проводить отпуск на Гибралтаре. Эта оффшорная территория расположена на побережье Испании и является частью Британии, и именно здесь одна из самых популярных игорных зон в Европе. Игорная лицензия Гибралтара высоко ценится не только в Европе, но и во всем мире, поэтому здесь расположились многие известные наземные и онлайн казино.





В целом, благодаря грамотному регулированию рынка азартных игр Великобритания получает существенный доход от операторов азартных игр и считается одним из ведущих направлений для игорного туризма.

Германия

Согласно последним исследованиям, рынок азартных игр Германии генерирует доход в размере около пяти миллиардов долларов в год. При этом, согласно немецкому игорному законодательству, около половины этой суммы попадает в бюджет страны. В целом, рынок азартных игр Германии по уровню развития может сравниться с Великобританией, и во многих крупных немецких городах есть престижные казино.





Среди туристов, которые предпочитают проводить свободное время в зале казино, особой популярностью пользуется известный немецкий курорт Баден-Баден. Здесь можно не только насладиться прекрасными видами, а также поправить здоровье, но и сыграть в одном из самых известных казино Европы – казино Баден-Баден . Это казино является частью большого спа-комплекса, в котором также есть отель и вся необходимая инфраструктура для отдыха мирового класса.

Монако

Говоря о лучших местах в Европе для игры в казино невозможно не вспомнить о Монако. Игорный бизнес – это одна из ведущих отраслей экономики в этом княжестве, а залы казино в Монако считаются одними из самых престижных во всем мире. Эта Мекка азартных игр на протяжении многих лет привлекает самых богатых игроков, и каждый любитель казино мечтает хотя бы раз посетить знаменитое казино «Монте-Карло».



Это лишь некоторые популярные направления для азартного туризма в Европе, на которые стоит обратить внимание. Как мы уже сказали, выбор направления для путешествия во многом зависит от личных предпочтений.